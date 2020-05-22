Китай, где из-за коронавирусного кризиса в первом квартале текущего года ВВП опустился на 36,6% в годовом исчислении, не будут устанавливать целевой показатель для темпов экономического роста на 2020-й. Такое происходит впервые с 1994 года.

Об этом со ссылкой на премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна пишет "Интерфакс".

Отмечается, что Пекин начал устанавливать целевой показатель роста ВВП с 1994 года. Ли Кэцян заявил, что от этой традиции в текущем году решили отказаться, потому что "страна сталкивается с факторами, влияние которых трудно предсказать", в том числе, последствия коронавируса, а также неопределенность в торговой сфере.

При этом в 2019 году китайская экономика выросла на 6,1% - минимальными темпами почти за 13 лет при целевом показателе правительства КНР в 6-6,5%.

По мнению премьера Госсовета КНР, "отсутствие целевого показателя позволит нам сконцентрироваться на обеспечении стабильности и безопасности.

Отказ от цели по ВВП освобождает правительство от необходимости чрезмерного наращивания стимулов, которые требовались бы в том случае, если бы оно пыталось добиться поставленной цели, говорят эксперты. Это также является негативным фактором для всего мира, учитывая, что Китай долгое время являлся главным двигателем роста мировой экономики.

Напомним, в Китае объем внешней торговли за четыре месяца упал на 7,5%.