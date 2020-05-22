Первый в мире генетический тест для определения коронавируса разработали в авторитетной американской клинике "Альберт Эйнштейн". Начать использовать новинку собираются с июня и она уже запатентована на территории США. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению ученых, тест имеет точность в 100%. Он приспособлен для массовой диагностики: одновременно можно исследовать 1 536 образцов, что в 16 раз превышает стандартное ПЦР-тестирование. Такой генетический тест появляется впервые.

Для исследования необходимо сделать забор слюны или носоглоточного секрета. Разработка основана на технологии секвенирования нового поколения. Она определяет возможное наличие коронавируса путем анализирования небольших фрагментов ДНК. Чтобы распознавать SARS-CoV-2, этот метод был адаптирован для работы с РНК.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп не намерен закрывать США в случае второй волны пандемии коронавируса.

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