В пятницу, 22 мая, Украина должна была перейти на второй этап снятия ограничений и на так называемый адаптивный карантин. Но во многих регионах решение по этому поводу еще не приняли, а в некоторых областях уже сообщили, что карантинные ограничения пока снимать не будут.

При этом сегодня утром - то есть с огромным опозданием - появились данные Минздрава со списком регионов, которым пока еще рано снимать ограничения. Их оказалось двенадцать, это половина страны. По логике, если карантин в них отложили, значит области не соответствуют трем критериям для выхода, прописанным в постановлении Кабмина.

Правда, приостановят ли ослабление карантина в реальности, непонятно.

Официальные решения о продолжении или послаблении карантина еще должны принять в регионах. Это произойдет сегодня-завтра. Возможно, будут какие-то исключения. Например, Киев уже попросил у Кабмина все же разрешить снять особо критичные ограничения - на транспорт, магазины и метро. В других регионах, где собирались уже сегодня переходить к нормальной жизни - пока молчат.

"Страна" собрала информацию о том, что разрешил Кабмин с 22 мая и что известно о выходе регионов из карантина на данный момент.

Что разрешил Кабмин

С 22 мая



проведение спортивных соревнований (до 50 участников без зрителей) по согласованию с МОЗ;

проведение религиозных мероприятий (не больше 1 человека на 10 кв.м);

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, межгородском внутриобластном и международном сообщении;

деятельность отелей (кроме хостелов) - без ресторанов, спа, бассейнов. конференц-комнат.

С 25 мая



метрополитен,

детские сады.

С 1 июня:



спортзалы и фитнес-центры (групповые занятия до 10 человек);

посещение занятий в учебных заведениях (до 10 человек в группе);

железнодорожные перевозки всех видов внутреннего сообщения (электрички, межгородской и межрегиональный ж/д- транспорт и поезда дальнего сообщения);

межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

С 10 июня:

деятельность заведений общепита. В частности, прием клиентов в помещении, а не только на террасах;

работа заведений культуры (прием посетителей согласно решению собственника);

культурные мероприятия - не больше 1 человека на 5 кв.м;

деятельность заведений, которые предоставляют услуги по размещению гостей.

С 15 июня:

запланировано открытие аэропортов и возобновление авиарейсов.

При этом во всех заведениях и транспорте обязательна регулярная дезинфекция, соблюдение социальной дистанции, защитные маски.

Черный список Минздрава

Утром 22 мая в Минздраве сообщили, что, по их данным, не готовы снимать ограничения Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Закарпатская области. А также Киев и Киевская область.

Такое мнение обнародовали исходя из трех критериев:

Количество новых случаев за последние 7 дней не более 12 человек на 100 тысяч населения; Загруженность стационаров в больницах, принимающих пациентов с коронавирусом, не более 50%; Охват тестами не менее 12 на 100 тысяч населения.

Красным в таблице отмечены регионы и города, где Минздрав не одобряет ослабление карантина.

Интересно, что с утра 22 мая массового послабления карантина не произошло еще по одной причине. Несмотря на снимающее запреты решение Кабмина от 20 мая, полный текст постановления о введении второго этапа выхода из карантина, появился на сайте уже поздно вечером.

Только после обнародования этого документа решение по смягчению карантина принимают в областных, а затем - и городских комиссиях по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

А утром к тому же появилось новое уточнение от Минздрава. Которое еще сильнее всех запутало. Ведь большинство регионов уже несколько дней активно готовилось к послаблению карантину. А теперь его объявлять получается нельзя.

Что заявили в Киеве и других регионах

Киев. На своем ежедневном брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица оказалась в списке регионов, которые, по мнению Минздрава, не готовы к снятию карантина, хотя город не соответствует только одному критерию - количество новых случаев на тысячу населения 15, а не 12.

По его словам, такие цифры обусловлены вспышкой в интернате для девочек в Дарницком районе, а так заболеваемость - в нормах, установленных МОЗ. А тестов ПЦР делают 44 на 100 тысяч населения. Что втрое больше необходимого минимума.

"Я обращаюсь к Кабмину разрешить начать второй этап со сфер, которые критично необходимы городу и бизнесу - возобновить работу транспорта с 23 мая и магазинов площадью до 1000 кв метров", - сказал Кличко.

При этом транспорт, если и заработает с 23 мая, то не раньше 12:00. До этого будет ходить спецтранспорт.

Решение о выходе из карантина на втором этапе город должен утвердить завтра утром, после совещания комиссии по ТЭБ. Тогда же станет ясно, ждать ли запуска транспорта и открытия магазинов.

Киевская область. Власти Киевской области сегодня сообщили, что с 22 мая не будут смягчать карантин, поскольку в регионе число случаев заболевания на сто тысяч населения составляет 13,9. Кабмин же определил этот показатель на уровне меньше 12 для наступления следующего этапа отмены ограничительных мер.

В Киевской областной государственной администрации добавили, что мониторят актуальную противоэпидемическую ситуацию ежедневно, и как только она улучшится, решение о смягчении карантина сразу же будет принято.

Черновицкая область. На Буковине, где по состоянию на 22 мая 2 905 случаев - это самый высокий показатель по Украине, карантин не ослабляют. Об этом еще накануне заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"И большая заболеваемость, и большая загруженность коек. Они не перейдут на следующий этап, и мы будем работать над тем и надеяться, что к 1 июня эта заболеваемость будет падать, и будут выздоравливать граждане, которые находятся в больницах", - сказал глава МОЗ.

Ровенская область. В ОГА сегодня дали разъяснения, когда ослабят карантин. Там призвали и далее придерживаться противоэпидемических мер, поскольку пока не могут перейти на второй этап выхода из карантина. Это станет возможно, когда за неделю в области зафиксируют не больше 138 новых случаев коронавируса.

Николаевская область. Регион также оказался среди тех, что не дотягивают до критериев МОЗ. В Николаевской области готовятся к выходу из карантина, но пока решение об этом не обнародовано. Вчера на совещании в ОГА решили обязать перевозчиков и автостанции, чтобы они подписали документ о том, что берут на себя обязательства по соблюдению всех санитарных требований. А также сообщили, что ждут предложений по возобновлению работы пригородного и внутриобластного транспорта от руководителей районов и городов.

Донецкая область. Еще вчера, до заявления Минздрава, в ОГА сообщали. что готовы к возобновлению перевозок с 22 мая. Но пока решение не утверждено.

Волынская область. Окончательное решение по ослаблению мер комиссия при Волынской ОГА примет сегодня. Но область попала в список регионов, где еще рано снимать ограничения.

Львовская область. Львовской области в "черном списке" Минздрава нет. Комиссия ТЭБ по этому поводу собирается сегодня. Тогда и будет обнародовано официальное решение. Пока же мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город готов открыть детсады с понедельника, 25 мая. Решается вопрос с транспортом, пока он курсирует в режиме спецперевозок. В целом же Львов карантин ослаблять сильно не собирается.

Харьковская область. Регион вошел в список готовых к ослаблению карантина. Решение на уровне ОГА пока не обнародовано, но мэр Харькова Геннадий Кернес сегодня уже сообщил, что в Харькове метро откроют 25 мая в 5:30 утра.

В остальных областях решения комиссия последуют сегодня-завтра, но, по-видимому, они будут совпадать с рекомендацией Минздрава, поскольку три критерия для выхода на второй этап прописаны в постановлении Кабмина.

Но не исключено, что другие регионы или города могут и взбунтоваться - ведь, с одной стороны, власть всю неделю давала понять, что карантин кардинально поменяется уже сегодня. И к этому вовсю готовились. С другой - в день снятия ограничений Минздрав внезапно публикует свой запретительный список.

То есть очевидно центральная власть хотела ослабить карантин, не ослабляя его на самом деле. Чем лишний раз показала, что карантин вводят и снимают не по эпидемическим основаниям - число заболевших не падает - а по политическим.