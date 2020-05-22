В ночь с 21 на 22 мая в Житомирской области, в районе села Новоселица Попельнянского района, пьяный мужчина, профессиональный охотник, расстрелял семерых человек. Это были его знакомые, с которыми они вместе отправились на рыбалку. Фото места трагедии, снятое с полицейского квадрокоптера, обнародовано в сети.

Его в Facebook опубликовал замглавы МВД Антон Геращенко.

Всего на пруду в лесах Житомирской области отдыхали девять человек. Один из них - 58-летний мужчина - был арендатором водоема. Компания выпила, шесть человек отправились спать. А двое остались с арендатором и продолжили застолье.

"Около часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ". Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек", - рассказал Геращенко.

По его словам, один из рыбаков, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей.

"Ружьё, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято. Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых", - написал Антон Геращенко.

Фото места массового убийства в Житомирской области: Facebook/ Антон Геращенко

Напомним, в апреле в Кривом Роге убийца на Mazda расстрелял из дробовика молодую пару.