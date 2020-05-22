Российские исследователи проверили на себе эффективность векторной вакцины от коронавирусной инфекции, которую сами и разработали. Данный опыт оказался успешным - у разработчиков появился иммунитет, а негативных последствий не обнаружили. Причем испытания вакцины были нелегальными, официального разрешения никто ученым не давал.

Об этом со ссылкой на директора центра, академика РАН Александра Гинцбурга пишет "Интерфакс".

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) ввели себе вакцину, чтобы защитить себя при дальнейших разработках в условиях распространения эпидемии Covid-19.

Гинцбург также рассказал, что побочных эффектов у разработчиков не наблюдалось. Но он не уточнил сколько ученых ввели себе вакцину. По словам директора, это широкий круг сотрудников центра - разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

"Нет. Все живы, здоровы и радуются", - добавил академик.

Кроме того Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового Covid-19 и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

Ранее мы сообщали, что в США успешно прошли первые испытания вакцины от коронавируса на людях. В первом этапе проверок препарата участвовали 45 добровольцев.

Также сообщали, что по информации ЕС, нужная вакцина против Covid-19 будет готова не раньше, чем через год, не смотря на то, что исследователи делают все возможное, чтобы изобрести лекарство.