В пятницу, 22 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,7699 грн/$1. По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 18 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара 22 мая - 26,7699 грн, а официальный курс евро в пятницу составляет 29,4616 за единицу валюты. Это на 32 копейки больше, чем в предыдущий день. Стоимость 10 российских рублей, по версии НБУ, составляет 3,7097 грн.

Курс валют НБУ на 22 мая. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, Минфину Украины хотелось бы, чтобы курс доллара к гривне был 1 к 30, поскольку такой был заложен в госбюджет на 2020 год.