Курс НБУ на 22 мая. Перед выходными доллар прибавил в цене 18 копеек, а евро - сразу 32
В пятницу, 22 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,7699 грн/$1. По сравнению с предыдущим днем доллар подорожал на 18 копеек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара 22 мая - 26,7699 грн, а официальный курс евро в пятницу составляет 29,4616 за единицу валюты. Это на 32 копейки больше, чем в предыдущий день. Стоимость 10 российских рублей, по версии НБУ, составляет 3,7097 грн.
Курс валют НБУ на 22 мая. Скриншот: bank.gov.ua
Напомним, Минфину Украины хотелось бы, чтобы курс доллара к гривне был 1 к 30, поскольку такой был заложен в госбюджет на 2020 год.