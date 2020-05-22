Число зараженных Covid-19 в Украине перешло за 20 000. Данные по регионам на утро 22 мая
Минздрав Украины опубликовал статистику зараженных Сovid-19 по регионам на 22 мая. По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая, Киевская и Ровенская область.
Соответствующая информация обнародована в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:в Винницкой области - 824 случая;
в Волынской области - 740 случаев;
в Днепропетровской области - 859 случаев;
в Донецкой области - 141 случай;
в Житомирской области - 607 случаев;
в Закарпатской области - 1 003 случая;
в Запорожской области - 401 случай;
в Ивано-Франковской области - 1 268 случаев;
в Кировоградской области - 460 случаев;
в Киеве - 2 522 случая;
в Киевской области - 1 344 случая;
во Львовской области - 1 240 случаев;
в Луганской области - 43 случая;
в Николаевской области - 277 случаев;
в Одесской области - 814 случаев;
в Полтавской области - 266 случаев;
в Ровенской области - 1 323 случая;
в Сумской области - 166 случаев;
в Тернопольской области - 1 105 случаев;
в Харьковской области - 866 случаев;
в Херсонской области - 173 случая;
в Хмельницкой области - 299 случаев;
в Черновицкой области - 2 905 случая;
в Черкасской области - 383 случая;
в Черниговской области - 119 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по данным на утро 22 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 20 146 человек. За сутки выявлено 442 новых заболевших, выздоровели 358 пациентов, умерли 9 человек.
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