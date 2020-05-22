Минздрав Украины опубликовал статистику зараженных Сovid-19 по регионам на 22 мая. По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая, Киевская и Ровенская область.

Соответствующая информация обнародована в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:в Винницкой области - 824 случая;



в Волынской области - 740 случаев;



в Днепропетровской области - 859 случаев;



в Донецкой области - 141 случай;



в Житомирской области - 607 случаев;



в Закарпатской области - 1 003 случая;



в Запорожской области - 401 случай;



в Ивано-Франковской области - 1 268 случаев;



в Кировоградской области - 460 случаев;



в Киеве - 2 522 случая;



в Киевской области - 1 344 случая;



во Львовской области - 1 240 случаев;



в Луганской области - 43 случая;



в Николаевской области - 277 случаев;



в Одесской области - 814 случаев;



в Полтавской области - 266 случаев;



в Ровенской области - 1 323 случая;



в Сумской области - 166 случаев;



в Тернопольской области - 1 105 случаев;



в Харьковской области - 866 случаев;



в Херсонской области - 173 случая;



в Хмельницкой области - 299 случаев;



в Черновицкой области - 2 905 случая;



в Черкасской области - 383 случая;



в Черниговской области - 119 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по данным на утро 22 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 20 146 человек. За сутки выявлено 442 новых заболевших, выздоровели 358 пациентов, умерли 9 человек.

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