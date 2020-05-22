Более 20 тысяч жителей Украины заразились коронавирусом. Фото: "Страна"

Минздрав Украины опубликовал статистику зараженных Сovid-19 по регионам на 22 мая. По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая, Киевская и Ровенская область. 

Соответствующая информация обнародована в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:в Винницкой области - 824 случая;

в Волынской области - 740 случаев;

в Днепропетровской области - 859 случаев;

в Донецкой области - 141 случай;

в Житомирской области - 607 случаев;

в Закарпатской области -  1 003 случая;

в Запорожской области - 401 случай;

в Ивано-Франковской области - 1 268 случаев;

в Кировоградской области - 460 случаев;

в Киеве - 2 522 случая;

в Киевской области - 1 344 случая;

во Львовской области - 1 240 случаев;

в Луганской области - 43 случая;

в Николаевской области - 277 случаев;

в Одесской области - 814 случаев;

в Полтавской области - 266 случаев;

в Ровенской области - 1 323 случая;

в Сумской области - 166 случаев;

в Тернопольской области - 1 105 случаев;

в Харьковской области - 866 случаев;

в Херсонской области - 173 случая;

в Хмельницкой области - 299 случаев;

в Черновицкой области - 2 905 случая;

в Черкасской области - 383 случая;

в Черниговской области - 119 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Данные по регионам 22 мая. Скриншот: Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Скриншот: Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Напомним, по данным на утро 22  мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 20 146 человек.  За сутки выявлено 442 новых заболевших, выздоровели 358 пациентов, умерли 9 человек.

Также мы писали, что с сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. Что откроют, запустят и разрешат.

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