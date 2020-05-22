В Киевской области, как и в Ровенской, и во Львовской, с 22 мая не будут смягчать карантин. Дело в том, что в регионе число случаев заболевания на сто тысяч населения составляет 13,9. Кабмин же определил этот показатель на уровне меньше 12 для наступления следующего этапа отмены ограничительных мер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Поскольку один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мер", - сказано в сообщении.

В КОГА добавили, что мониторят актуальную противоэпидемическую ситуацию ежедневно. Поэтому как только она улучится, решение о смягчении карантина в Киевской области будет принято.

Отмечается, что в соответствии с принятым 20 мая постановлением правительства, ослабление или прекращение противоэпидемических мер на территории регионов происходит на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

При этом Кабмин установил три условия для принятия такого решения:

общее количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12 человек. Сейчас в Киевской области - 13,9;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, должна быть менее 50%. Сейчас в регионе 8,9%;

среднее число ПЦР-тестов должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Сейчас в Киевской области 19,2.

Напомним, в Минздраве сообщили, что в соответствии с этими требованиями по состоянию на 20 мая к следующему этапу смягчения карантина готовы 13 областей.