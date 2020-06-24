В столице карантин по коронавирусу почти полностью сняли с 24 июня - через месяц после того, как начал действовать адаптивный карантин и запустили метро.

Кафе откроют внутренние помещения, откроются развлекательные центры (кроме аттракционов), кинотеатры возобновят работу, начнут работать бассейны и все магазины без исключений. Закрытыми остаются только детские лагеря.

Впрочем, статистика заболевания явно не позволяет снять карантин полностью. В Минздраве сообщили про новый антирекорд по числу заболевших Covid-19 за сутки - 940 новых инфицированных и общее число заболевших, которое приближается к 40 тысячам.

Также символично, что о снятии карантина в Киеве объявили в тот день, когда в столице от коронавируса умер сотый человек.

Разобрались, что с сегодняшнего дня начнет работать в Киеве.

Что начнет работать в Киеве

Киев покинул список неготовых к ослаблению карантина регионов 22 июня. В тот же день КГГА издала соответствующее распоряжение - №58 о снятии карантинных ограничений.

С 24 июня - в Киеве согласно документу открывается практически все: рестораны (внутренние помещения кафе, баров, фаст-фуда и общепита) и кинотеатры, театры, музеи, торговые и развлекательные центры, спа и бассейны, начинают работать все без исключения магазины (в том числе более 1 тыс. кв. м.), открываются непродовольственные рынки и другие учреждения.

Разрешены спортивные соревнования без зрителей, а служба в храме - в окружении прихожан, которые придерживаются дистанции.

Общие правила: внутри заведений должны быть установлены антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца. Сотрудники ресторанов и кафе должны проводить влажную уборку на кухне и летних площадках. Использованные маски и перчатки персонал заведения должен собирать отдельно. Все работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Сами посетители должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

Правила работы бассейнов: для индивидуального посещения; для воспитанников детско-юношеских спортивных школ, спортсменов школ высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки, учеников-студентов учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше.

Бассейны могут работать при условии одновременного пребывания на одной дорожке не более четырех человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровом бассейне. Для 25-метровых бассейнов правила такие: не более двух человек на дорожке для индивидуальных занятий и не боле трех - для спортивных тренировочных групп.

Правила для проведения операция в больницах: продолжают действовать ограничения на проведение госпитализаций и плановых операций, а также капремонтов жилья.

Работа ТРЦ и магазинов: начали действовать такие ограничения - 1 человек на 5 кв. м (ранее - 1 чел. на 10 кв. м), соблюдение дистанции в 1,5 м между посетителями и обязательное ношение средств индивидуальной защиты (респираторов или масок).

Правила работы для органов власти: с 8 утра, для остальных учреждений - с 10 утра.

Из распоряжения исключили запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутри- и межобластном сообщении. 60-летние люди исключены из списка лиц, рекомендованных к самоизоляции.

Что остается в Киеве под запретом:

общепитам запретили открывать детские комнаты внутри заведений;

проводить банкеты (для компании, где больше 10 человек);

готовить еду на открытых кухнях и открывать буфеты самообслуживания;

пускать в заведение гостей с температурой выше 37,2 градуса или признаками ОРВИ;

пускать в заведение гостей без сопровождения персонала.

Детские учреждения оздоровления и отдыха остаются закрытыми.

Как снимали карантин в Киеве

С 15 июня открыли пункты пропуска во всех аэропортах и возобновилось международное авиасообщение.

С 10 июня с ограничениями разрешили работать отелям и базам отдыха. Но спроса среди туристов пока не наблюдается. Также открываются пункты пропуска на Донбассе в ограниченном режиме.

С 5 июня Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и ресторанов - в рамках ослабления карантина.

С 1 июня в столице открыли детские садики, пляжи и спортзалы, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки.

С учетом продления адаптивного карантина до 31 июля и соответствующего постановления Кабмина, в общественных местах (магазинах, аптеках, транспорте и общественных заведениях) все еще необходимо находится в защитной медицинской маске. Спецсредство должно закрывать нос и рот.

На улицу нельзя выходить без документов, удостоверяющих личность (это может быть паспорт или водительское удостоверение).

Общественные заведения не могут посещать коллективы, в которых больше 10 человек. Исключение составляет только ВНО.

Общественный транспорт не может перевозить больше пассажиров, чем количество сидячих мест в нем.

В массовых мероприятиях необходимо придерживаться дистанции (5 кв.м на человека или 1,5 м. между участниками).

В Украине карантин продолжается для летних детских лагерей и оздоровительных баз, однако тема каникул уже не так актуальна для родителей, как в самом начале лета.

Нельзя посещать заведения, где находятся или живут престарелые, люди с инвалидностью.

Также запрещено пересекать границу иностранцам и людям без гражданства, без полиса страховки расходов, которые могут быть связаны с лечением коронавируса или обсервацией;

Запрещена плановая госпитализация пациентов в больницы при условии 50% заполненности коек в учреждениях, определенных для госпитализации больных с коронавирусом. В ином случае перед лечением пациента, ему нужно сделать тест на коронавирус.

Продлят ли карантин после 31 июля?

Оптимальная дата раскарантина - 31 июля. Решение о продлении ограничений до этой даты приняли на заседании Кабмина 17 июня. Таким образом до конца карантина осталось ровно 37 дней.

"Учитывая рост количества коронабольных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также отметил, что ослабление карантинных мер многие восприняли как отмену карантина, поэтому результаты оказались грустными.

Премьер подчеркнул, что угрозы от коронавируса по-прежнему остаются, "он никуда не исчез".

При этом карантин могут отменить раньше времени, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с Covid-19.

Примечательно, что мэр Киева Виталий Кличко, который почти всю весну был самым жестким поборником карантина, в мае начал "топить" быстрее других за открытие метро и всего остального. Не исключено, что это связано с предвыборной кампанией.