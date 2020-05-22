Снимок места трагедии с полицейского квадрокоптера. Фото: Facebook
Снимок места трагедии с полицейского квадрокоптера. Фото: Facebook

Сегодня стало известно, что ночью в Житомирской области арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков, шесть из которых - во сне.

Это официальная информация. СМИ утверждают, что убитые - нацгвардейцы и добровольцы, которые имели конфликт с арендатором, который, в свою очередь, жаловался на вымогательство полиции.

Собрали все, что известно о массовом убийстве.

Что произошло. Версия МВД

Утром 22 мая замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что ночью в Житомирской области арендатор ставка расстрелял семерых человек, которые приехали порыбачить. По его данным, это были восемь старых друзей, которые там собирались уже не раз.

После совместного распития спиртных напитков с 58-летним арендатором ставка, шесть рыбаков отправились спать в сарайчик на берегу ставка, а двое остались с арендатором.

убийство в Житомирской области фото

Судя по фото, опубликованным Геращенко, убитые действительно отдыхали и рыбачили.

убийство в Житомирской области фото

Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве "внезапно возникших резких неприязненных отношений" (так формулирует Антон Геращенко) начал расстреливать гостей из ружья марки "ИЖ". Сначала убил двоих, которые оставались с ним рядом. Затем пошел расстреливать шестерых спящих.

Спасся только один рыбак. Услышав выстрелы, он успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемого в убийстве 7 человек задержали, изъяли ружье. По словам Геращенко, задержанный направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет.

Убийство рыбаков в Житомирской области

Антон Геращенко также опубликовал аэроснимок места трагедии, сделанный с полицейского квадрокоптера.

Убийство рыбаков в Житомирской области

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 

убийство в Житомирской области фото

Новоселица расположена на границе Житомирской и Киевской областей, недалеко от Белой Церкви. Там находится частное сельскохозяйственное предприятие с прудами для рыбалки.

След военных и нацгвардейцев

Правда, уже начинают появляться данные, что в деле расстрела людей на ставке не все так однозначно. 

Издание "Детектив Инфо" со ссылкой на свои источники сообщает, что большинство убитых - нацгвардейцы.

По данным СМИ, около часу ночи в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что у компании из восьми человек, в которой он находился, возник спор с арендатором ставка.

Собственник водоема в ходе конфликта использовал огнестрельное оружие, смертельно ранив семь мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.

По информации источников издания, среди погибших есть действующие служащие Нацгвардии. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищу "Малек" и "Бородатый").

Также речь идет о приписанном к Гостомельской воинской части №3018 Нацгвардии Виталии Вульчине и двух воинах с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин").

Кроме них жертвой перестрелки пал волонтер Романа Ханенко "Гець" и работник киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Издание также опубликовало фото, которого нет в сводках полиции.

убийство в Житомирской области фото

О погибших открытой информации в Сети нет. На Facebook-странице батальона имени Кульчицкого о погибших товарищах ничего не сообщается. 

Из-за чего произошла бойня?

Причиной массового убийства могло стать не бытовое пьянство, как утверждает Геращенко. А ответ хозяина ставка на угрозы нацгвардейцев. 

Телеграм-канал Pavlovsky-news пообщался с Виктором - братом подозреваемого в массовом убийстве. По его словам, расстрел был ответом на вымогательство со стороны местной полиции. 

"Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей. Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет - с которым "можно идти на передок". Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами", - утверждает канал. 

андрей павловский скриншот

Журналист Виталий Губин, который специализируется на криминальной тематике, описывает сходную версию событий. 

"Имеем: арендатора ставка пытался регулярно раздаивать на бабки местный начальник полиции. Вчера оборотня скрутили, в тот же день заявитель сел выпивать со своими знакомыми вояками из НГУ. Вроде как те были знакомы между собой.

Выпили так, что хозяину вспомнили его российское происхождение, и за то, что сдал крохобора-копа, пообещали изнасиловать. Хозяин тогда взял ружье, на него с ножом кинулся один из гостей. Дальше месиво, застрелил семерых, восьмого отпустил...

Сдался мужик ДВБшникам сам, грозил в противном случае что будет бойня, а-ля в фильмах про Рембо".

Виталий Губин скриншот

Губин также опубликовал фото убитых, у которых было автоматическое оружие. То есть версия Геращенко с "мирными рыбаками" уже отпадает.

убитый под Житомиром

убийство в Житомирской области

 

По словам источника "Страны" в полиции Житомира, конфликт произошел после того, как один из погибших обвинил Анатолия Захаренко в "подставе" и сдаче по подозрению во взятке местного полицейского. А после этого еще и напал на Захаренко с ножом.

Накануне конфликта, начальника Попильнянского отделения полиции подполковника Руслана Мшанецкого задержали сотрудники ГБР и Управления внутренней безопасности - по подозрению во взятке. Заявителем был сам Анатолий Захаренко – он пожаловался о том, что местные полицейские пытались "крышевать" его рыболовный бизнес. 

"Есть уже первые показания подозреваемого. Все участники – давно знакомы между собой. По словам Анатолия Захаренко, после обильных возлияний, ночью он остался наедине с двумя из гостей, остальные пошли спать. Один из оставшихся начал предъявлять ему претензии, что он "слил хорошего парня" - Руслана Мшанецкого, которого они тоже хорошо знали.

Кстати, этот подполковник Мшанецкий и сам раньше бывал на рыбалке у Захаренко. Слово за слово, и через несколько минут двое оставшихся заявили Захаренко, что его "вы..бут" за "предательство" и "слив".

Захаренко послал на...уй предъявлявшего претензии. После чего гость схватился за нож, а Захаренко, в свою очередь, за свое ружье. По словам подозреваемого, от выстрелов проснулись остальные гости, подскочили и схватились за стволы, которые привезли с собой. Но Захаренко их опередил, застрелив еще пятерых.

Тот, который якобы убежал – Вадим Федюнин, на самом деле остался на месте. Под стволом Захаренко он попросил его отпустить, сказав, что ничего не видел и не слышал, мол, спал во время стрельбы. Захаренко его отпустил и позволил уйти. После чего сам Захаренко набрал номер полиции и заявил, что застрелил семь человек. Также предложил добровольно сдаться, но попросил только одно – он хотел сдаться не местной полиции, а областной, из Житомира. Одновременно позвонил в полицию тот, которого он отпустил – Вадим Федюнин", - рассказал источник Страны в полиции Житомира.

"Страна" также выяснила, что супруга подозреваемого в убийстве Анатолия Захаренко работает в местном сельском совете секретарем, ранее избиралась депутатом местного совета.

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