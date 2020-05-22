С сегодняшнего дня, 22 мая, Украина переходит к адаптивной модели карантина. Выходить из карантина будут лишь те регионы, где заболеваемость не растет или же увеличивается незначительно.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, сегодня, 22 мая.

"Решение о смягчении или усиления карантина в областях отныне будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС при условии соблюдения трех целевых показателей", - сказано в сообщении.

При этом глава Минздрава Максим Степанов сегодня опубликовал список областей, где карантин снимать нельзя. Правда, непонятно, действительно ли все указанные регионы и города откажутся от ослабления карантина.

Например, тот же Киев готовится завтра уже запускать наземный транспорт, а 25 мая - метро. Всего в "черном списке" Степанова - десять регионов и городов, включая столицу.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, начиная с 22 мая по 22 июня на территории Украины будет действовать карантин с учетом эпидемической ситуации в регионе. По словам министра, правительство вводит четкие признаки на территории разных регионов, которые могут отличаться от региона к региону.

Как сообщала "Страна", 13 мая состоялось заседание Кабинета министров, на котором чиновники ослабили карантин в Украине дополнительно к существующим правилам. Точечные изменения касаются прогулок по улице, посещения кафе, пересечения границы. Также в правительстве рассказали, какие послабления введут после 22 мая.

Также мы сообщали, в каких городах и регионах сегодня ослабят карантин.