Во время визита на завод Ford в Мичигане президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, был без защитной маски. Теперь генпрокурор штата направила предупреждение компании за разрешение президенту пренебречь нормой о ношении средств индивидуальной защиты.

Об этом пишет CNN.

Отметим, что в четверг, 21 мая, Трамп посетил завод Ford в Ипсиланти, который был переквалифицирован на производство аппаратов для вентиляции легких и средств индивидуальной защиты.

Генпрокурор Мичигана Дана Нессел вынесла предупреждение заводу Ford, а также осудила президента США, отметив, что он передал обществу "наихудшее из возможных сообщений", представ перед представителями СМИ без маски.

При этом, по словам американского президента, во время экскурсии по заводу он был в маске, но, общаясь с журналистами, снял ее, так как "не хотел, чтобы пресса получала удовольствие видеть ее" перед камерами. Также Трамп продемонстрировал темно-синюю маску с президентской печатью. Представитель Ford подтвердил журналистам, что президент носил маску.

Напомним, в США посетитель кафе выстрелил повару в живот за просьбу надеть маску.