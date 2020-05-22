В Черниговской области, вблизи поселка Гончаровское, под руководством заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка прошли испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом. Он значительно расширяет боевые возможности комплекса и способен поразить любую бронированную цель на расстоянии 2,5 километров.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в Facebook.

"Во время испытаний во взаимодействии с ГП "Гос ККБ "Луч" были задействованы боевые расчеты Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет. Для определения эффективного распознавания цели и точности ее поражения пуски ракет были осуществлены как в светлое, так и в темное время суток", - заявили в пресс-службе в Генштабе.

На данный момент продолжается обработка полученных результатов испытаний.

В Геншбате добавили, что ЛПРК "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей - дотов, вертолетов, беспилотников.

Ранее мы сообщали, что в ВСУ показали капсулу для транспортировки зараженных коронавирусом военных, которая изготовлена из герметического материала, а также оснащена маской, прибором для подачи кислорода, компрессором и фильтрами для обеззараживания воздуха.