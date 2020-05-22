По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине выявили уже 20 148 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 21 мая, сообщалось о 19 706 случаях. За сутки выявлено 442 новых заболевших, выздоровели 358 пациентов, умерли 9 человек.

Всего же с начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 588 человек с учетом последних данных на 22 мая. Вылечилось 6 585 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой ЦОЗ Минздрава Украины в соцсети.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ученые определили замедление эпидемии коронавируса в Украине. График.

Так же мы сообщали, что Кабмин опубликовал постановление об адаптивном карантине в Украине с 22 мая по 22 июня.