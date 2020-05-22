Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не планирует закрывать границы страны в случае новой волны пандемии коронавируса. Он считает, что США смогут справиться с распространением вируса и собираются "потушить этот пожар".

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что это заявление президент США сделал во время визита на завод Ford в Мичигане.

"Мы не закроем нашу страну, если США пострадают от второй волны коронавирусной инфекции", - уточнил он.

Американский лидер также сравнил эти вспышки с пожарами, отметив, что США сможет их потушить.

"Мы собираемся потушить пожары. Мы не собираемся закрывать страну... Мы можем потушить огонь. Будь то тлеющие угли или пламя, мы его потушим. Но мы не закроем нашу страну", - сказал он.

Напомним, по данным Европейского центра, вторая волна пандемии коронавируса в Европе неизбежна. Вопрос только в том, когда она случится и насколько будет мощной.

Также мы сообщали, что в мире ускорились темпы распространения коронавируса. В среду количество заразившихся Covid-19 в мире превысило отметку в 5 млн. При этом более 325 473 инфицированных скончались. Также в этот же день в США было зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом (1,5 миллиона) и летальных исходов (около 93 000).