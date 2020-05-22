Сегодня, 22 мая, Киев уже который день подряд стоит в пробках. В столице затруднено движение ведущих в центр города улиц. Большое скопление машин образовалось на Северном мосту в столице.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Особенно масштабный коллапс - на Северном (бывшем Московском) мосту, который стоит практически каждый день.

Пробки наблюдаются и возле станций подземки "Лесная" и "Черниговская", "Дарница". Много авто стоит в районах Русановки и Березняков. Масштабные пробки наблюдаются и в районе Набережного шоссе.

Что касается Правого берега, то там образовались пробки возле станций метро"Университет" и "Политехнический институт".

Пробки в Киеве 22 мая. Скриншот: Google Maps

Ранее мы писали о том, почему Киев после ослабления карантина каждый день стоит в аномальных пробках.

Напомним, что в Украине с 22 мая снимаются ограничения на работу наземного транспорта в городах и по межгороду. "Страна" писала, как заработает транспорт в Украине после 22 мая.