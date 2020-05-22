Жириновский предложил продать мумию Ленина Китаю или Вьетнаму
Эпатажный и скандально известный лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова привлек к себе внимание неоднозначным высказыванием.
Главный либерал-демократ России предложил продать тело Владимира Ленина, которое до сих находится в Мавзолее. По мнению российского политика забальзамированного Ленина вполне могут купить Китай или Вьетнам.
С таким предложением депутат Госдумы РФ выступил в своем Twitter.
"Во Франции бизнесмен хочет продать картину Джоконда. Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад", - написал Владимир Жириновский.
Ранее "Страна" сообщала, что Жириновский заявил, что России придется превентивно уничтожить Украину.