В Москве, где за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 73 человека, в одной из больниц, где находятся на лечении зараженные люди, произошло ЧП.

Здесь взорвался баллон с хлором, который использовали для дезинфекции, как передает Telegram-канал Mash.

Чрезвычайное происшествие произошло на территории Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова на севере Москвы. 40-литровый баллон с хлором взорвался из-за разгерметизации. По предварительным данным, никто не пострадал.

Добавим, что с 17 апреля ЦНИИ имени Н. Н. Приорова был перепрофилирован в инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Разгерметизация баллона произошла прямо напротив корпуса с коронавирусными пациентами. Больница работает в штатном режиме, пострадавших нет, сейчас на месте идет санобработка от вредных веществ.

Ранее "Страна" сообщала, что в России смертность медиков от коронавируса в 16 раз выше, чем в США и Италии.