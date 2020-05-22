После объявления о грядущем выходе США из международного Договора об открытом небе, официальный Вашингтон развернул мощную информационную кампанию с обвинениями в адрес России, из-за действий которой якобы и пришлось пойти на такой шаг.

Так, например, советник Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия нарушала Договор по открытому небу, летая над Белым домом и отслеживая местоположение самого Дональда Трампа.

"Президент США дал ясно понять, что мы не можем больше участвовать в договорах, где мы выполняем их условия, а другая сторона не выполняет. Они (Россия - Ред.) летали над Белым домом, над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: Кэмп Дэвид или Бедминстер. Так что они использовали Договор не должным образом", - заявил О'Брайен, как передает Интерфакс.

Наша справка

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства, в том числе и Украина. Участники Договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Ранее "Страна" сообщала, что США не уведомили Москву о неожиданном выходе из Договора об открытом небе.