Вчера 21 мая, Россия инициировала проведение неформальной видеоконференции Совета безопасности ООН, в которой приняли участие и так называемые "депутаты" аннексированного Крыма.

Главной темой стало обсуждение положения на полуострове. В ходе видеозаседания "депутат" Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев заявил, что ООН должна повлиять на Украину, что бы та возобновила поставки воды на территорию аннексированного Крыма.

Решение Украины отключить подачу воды и электроэнергии на полуостров противоречит основам международного права, считает Мусаев. Он призвал ООН найти ресурсы для решения данной проблемы, как передает Gazeta cо ссылкой на РИА Новости.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму Россия провела так называемый референдум, который не признали большинство стран мира.

По итогам референдума полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь - городом федерального значения. Через месяц после этого Украина прекратила поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет поставлять воду в аннексированный Крым, и все домыслы нужно прекратить.