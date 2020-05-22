Международный валютный фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения о транше в 5 миллиардов долларов. Деньги пойдут на то, чтобы поддержать экономику после шока, который причинил коронавирус и карантин.

Об этом говорится на сайте МВФ.

"21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владкова Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности", - сообщается на сайте.

Владкова Холлар заявила, что новый резервный транш в размере 5 млрд долларов США направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями шока после пандемии коронавируса.

"Новый SBA запрошенным объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

"Соглашение подлежит утверждению руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ. Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели", - добавили в пресс-службе.

По ее словам, такая программа будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится.

Ожидается, что программа stand by также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки, добавила Холлар.

"Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и советом исполнительных директоров МВФ. Рассмотрение советом ожидается в ближайшие недели", - говорится в релизе.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о банковской деятельности (№2571-д) и о поправках в Налоговый кодекс (№1210), который имплементирует ряд положений плана BEPS, тем самым Киев выполнил последние предварительные условия для открытия новой программы.

Ранее президент Зеленский, Нацбанк Украины и предыдущее правительство страны в начале декабря 2019 года достигли staff level agreement с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, размер которой мог быть увеличен до $8 млрд. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля этого года.

Украина смогла получить по stand-by лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

Киев рассчитывает получить первые средства МВФ до конца этого месяца, когда предстоит погашение выпущенных пять лет назад под гарантии США еврооблигаций на $1 млрд, или в начале июня.

Ранее "Страна" писала, что скандал с записями Порошенко и Байдена может отсрочить кредит МВФ.

Также мы рассказывали, что Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии выход из карантина и транш МВФ.