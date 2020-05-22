В запорожскую больницу с сальмонеллезом попало 12 человек. Известно, что все пациенты за несколько дней до госпитализации были в одном буфете.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Причины возгорания устанавливаются - проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных. Также опрашивают и обследуют контактных лиц. Проводится заключительная дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - указано в сообщении.

При этом в Минздраве отметили, что острые кишечные инфекции являются одними из самых распространенных инфекционных заболеваний. В некоторых случаях они могут привести к осложнениям и вызваны бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой. Также подхватить такое заболевание можно во время купания в водоеме, через грязные руки и при контакте с зараженными поверхностями.

Чаще всего возбудители кишечных инфекций находятся в сырой и плохо термически обработанной пище. В частности, в мясе, яйцах, не пастеризованном молоке, морепродуктах, немытых фруктах и ​​овощах.

При этом выделяют основные симптомы сальмонеллеза:

слабость

повышение температуры

боль в животе

рвота

диарея

Для предотвращения подобных проблем со здоровьем, врачи рекомендуют питаться только теми продуктами, в качестве которых вы уверены. Стоит отметить, что особо опасным заболевание может быть для детей.

Напомним, у пациентов, которые отравились суши в японском ресторане Евразия в Киеве, подозревают сальмонеллез.

Как сообщала "Страна", в Одессе уже 51 человек госпитализирован в городскую инфекционную больницу из-за отравления тортом "Наполеон".