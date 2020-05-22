В Днепре сотрудница банка присвоила деньги вкладчиков. Она украла больше 19 млн гривен. Ее судят за незаконное присвоение средств.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

"В суд направле обвинительный акт в отношении менеджера одного из коммерческих банков за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.4 ст.358 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, использование заведомо поддельного документа)", - сказано в сообщении.

Женщина на основании заведомо поддельных официальных документов - доверенностей на распоряжение депозитным счетам, якобы выданным последней их владельцами, присвоила денежные средства пяти граждан-вкладчиков банка на общую сумму около 19,3 млн грн. В дальнейшем злоумышленница распорядилась указанными средствами по своему усмотрению.

В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

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