В Одессе снова частично обрушился жилой дом. В результате аварии никто не пострадал. Правоохранители эвакуируют жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Это уже не первый подобный инцидент в городе за последнюю неделю. Так, 18 мая в Одессе по адресу ул. Торговая, 20 частично обвалилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Разбор здания был остановлен из-за угрозы нового обвала.

Также мы писали, что спасатели проводили подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания. На месте работали 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе - кинологи.