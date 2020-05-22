Высший антикоррупционный суд снял все обязательства и электронный браслет с Вадима Альперина, который также известен как "король контрабанды".

Об этом сообщает Telegram-канал Zero Corruption.

"В Антикорсуде решали вопрос продления меры пресечения "королю контрабанды" Вадиму Альперину. Он заплатил залог в 76 млн грн, носил электронный браслет, не мог общаться с другими фигурантами и тому подобное. Но судья Сергей Мойсак решил облегчить жизнь автору масштабной контрабандной схемы. Он отменил все обязанности, в том числе электронный браслет. Поэтому Альперина "держит" только залог", - указано в сообщении Центра противодействия коррупции.

Автор канала утверждает, что теперь Альперин точно воспользуется возможностью общения с соучастниками дела, давления на свидетелей и судебных экспертов, фальсифицировать доказательства и даже ехать за границу, а, возможно, и остаться там.

Также внимание акцентируется на том, что именно судья ВАКС Мойсак зачастую выносит слишком мягкий вердикт для известных коррупционеров. Так было с назначением залога для Максима Микитася в размере 5 миллионов гривен, затем именно этот судья отказался взимать залог с Альперина за сокрытие паспорта Израиля.

"Скоро все фигуранты расследований НАБУ и САП будут скрещивать пальцы, чтобы рассмотрение их вопросов попадал именно к судье Мойсак. Он отличается невероятными и безосновательными поблажками, чем дискредитирует всю работу Высшего антикоррупционного суда!", - добавил автор канала.

Отметим, в ноябре 2019 года ВАКС избрал Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 миллионов гривен, несмотря на то, что прокуроры САП ходатайствовали об аресте с возможностью внесения более 280 миллионов гривен залога.

Альперина подозревают в том, что он переправлял контрабандный товар через границу по заниженным ценам, оформляя товары. Несомненно у него были и подельники среди таможенников.

Напомним, в ноябре из-под носа силовиков ушел одесский бизнесмен Вадим Альперин, имя которого тесно связывают с контрабандой. Судя по всему, это была серьезная облава: 26 ноября в Киеве был задержан крупный таможенный чин, который раньше работал в Одессе и был, по данным следствия, в связке с Альпериным.

Как сообщала "Страна", Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) перевела часть залога контрабандиста Вадима Альперина в доход государства.