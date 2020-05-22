После того, как президент США Дональд Трамп рассказал, почему страна решила выйти из Договора по открытому небу, госсекретарь США Майк Помпео рассказал, когда американцы откажутся от договора. По его словам, выход запланирован через шесть месяцев.

Об этом сообщает CNN.

"Завтра США уведомят о решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев США больше не будут участником этого соглашения", - заявил Помпео.

Госсекретарь пояснил, что отсчет этих шести месяцев начинается как раз в пятницу.

При этом госсекретарь подчеркнул, что "мы можем пересмотреть этот шаг, если Россия вернется к полному соблюдению договора". О таком варианте ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Договор об открытом небе - это соглашение, которое позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Напомним, что сегодня стало известно, что США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу из-за нарушений со стороны России. В то же время в МИД России заявили, что американская сторона не уведомляла Москву о решении выйти из договора.