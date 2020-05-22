Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы, который является инициативой работодателя, является нарушением действующего законодательства. Об этом разъяснил начальник отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде Управления Гоструда в Волынской области Станислав Мельник, информирует пресс-служба Управления.

В соответствии с требованиями ст. 26 Закона "Об оплате труда" по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, обусловленный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не больше 15 календарных дней в год.

Однако во время карантинных мероприятий в связи с принятием Закона № 530-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" внесены изменения в ст. 84 КЗоТ и ст. 26 Закона "Об отпусках", которыми предусмотрено, что в случае установления Кабмином карантина в соответствии с Законом "О защите населения от инфекционных болезней" срок нахождения в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина не включается в общий срок.

То есть работник по согласию с работодателем может получить отпуск без сохранения заработной платы на все время действия карантина. При этом если период карантина будет продлен, то такой отпуск может быть продлен и предоставляться на такой период, на который будет введен режим карантина.

В Управлении Гоструда в Волынской области обратили внимание, что такой отпуск предоставляется работнику исключительно на основании его личного заявления. В заявлении следует указать "в связи с введением карантина", а также сделать ссылку на постановление Кабинета Министров, по которому вводится карантин (постановление от 11 марта 2020 года № 211).

Поэтому если у работника возникнет необходимость в отпуске без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам, то он обязательно может воспользоваться таким отпуском сроком до 15 календарных дней в соответствии с требованиями ст. 84 КЗоТ и ст. 26 Закона "Об отпусках".

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