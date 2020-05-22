Русские - жесткий народ, а кровь выходцев из стран бывшего СССР помогает нынешним предкам добиться успеха.

Об этом сообщил греческий теннисист Стефанос Циципас, передает Eurosport.

"Чтобы стать теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Русские - очень жесткие, это их культура", - рассказал он, отметив, что оказался потомком олимпийского чемпиона Сергея Сальникова, которого он никогда не видел.

Циципас утверждает, что жалеет о смерти дедушки, с которым так и не успел познакомиться.

Отметим, в 2019 году Циципас стал самым молодым полуфиналистом турнира "Большого шлема" когда в 20-летнем возрасте вышел на поле с Рафаэлем Надалем, проиграв ему.

В свою очередь Сергей Сальников известен как олимпийский чемпион по футболу 1956 года и трехкратный победитель чемпионатов СССР в составе московских "Динамо" и "Спартака". Мать теннисиста была чемпионкой СССР по теннису и переехала в Грецию, выйдя замуж за грека Апостола Циципаса.

Напомним, ураинская теннисистка Надежда Киченок в миксте с индийским теннисистом Роханом Бопанна пробилась в четвертьфинал престижного турнира Australian Open.

Как сообщала "Страна", украинка Даяна Ястремская выступая с представительницей Латвии Еленой Остапенко в парном финале престижного пекинского турнира Premier Mandator не смогла вырвать победу у американских теннисисток.