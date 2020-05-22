Загадка карантина: как узнать, кому его ослабили?

Сегодня должно начаться самое масштабное со времен начала карантина ослабление ограничительных мер. Это касается и полноценной работы общественного транспорта, и восстановления работы детских садов, и открытия гостиниц вместе с большими магазинами.

Но уже вчера стало известно, что подобное возвращение к цивилизации ожидает не всех.

Официально объявили о том, что не будут ослаблять карантин, Львов и Ровенская область. И без объявлений понятно, что антилидер по заболеваемости – Черновицкая область – тоже окажется в этом списке.

А вот что будет с остальными регионами, до сих пор непонятно, несмотря на то, что 22 мая уже наступило.

Ни Кабмин, ни Минздрав так и не озаботились тем, чтобы составить официальные списки регионов, рекомендованных или не рекомендованных к ослаблению карантина. Все это порождает массу слухов о том, что, к примеру, киевское метро то ли откроют 25 мая, то ли не откроют. Такая же неопределенность с детскими садами в целом ряде регионов.

А ведь все это в конечном итоге не дает жителям этих регионов строить какие-то планы даже на ближайшую неделю. И все это вряд ли положительно сказывается на имидже власти, которая не в состоянии дать ответы людям даже на самые простые вопросы.

Обострение на Донбассе: хочет ли Киев мира?



Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Фото ТАСС

Несмотря на эпидемию, на Донбассе вновь обострение, причем очень серьезное, поскольку его последствием стали жертвы среди мирного населения. Сделать вывод о том, кто виноват в этом обострении, на основании сообщений противоборствующих сторон, как всегда, невозможно, поэтому объективными можно считать только данные миссии ОБСЕ, согласно которым есть несколько раненных мирных жителей на неподконтрольных территориях.

Об этом же заявили и представители сепаратистов. Однако хотелось бы, чтобы данную ситуацию прокомментировало украинское руководство, объяснив данные миссии ОБСЕ.

И это не единственное объяснение, которое должна дать обществу украинская власть. В частности, было бы правильным, чтобы она сообщила, соответствует ли действительности информация сепаратистов о том, что на заседании Минской контактной группы представители Украины отказались подписаться под пунктами о запрете на ведение наступательных действий и диверсионной работы.

И если эта информация соответствует действительности, то тогда уже нужен комментарий президента, который неоднократно заявлял, что приоритетом для Украины является мир на Донбассе. Поэтому обществу важно понять, как сочетается приоритет окончания войны с нежеланием прекращать наступательные действия и диверсионную работу.

Полтора года назад, начиная предвыборную кампанию, Владимир Зеленский обещал, что все вопросы по конфликту на Донбассе будут решаться публично, причем по каждому переговорному вопросу власть спросит мнение у граждан. Согласно последним опросам, более двух третей граждан считают, что президент не справляется с решением проблемы мира на Донбассе. Так не пора ли спросить у общества, что нужно сделать, чтобы мир таки наступил?

Музей нужнее тубдиспансеров?



Фото: Facebook/Национальный банк Украины

Эпидемия – лучшее время для того, чтобы увеличить расходы госбюджета на… сохранение культурной памяти. По крайней мере, именно в этом убеждены депутаты от вакарчуковского "Голоса", которые зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об увеличении финансирования Института нацпамяти. Бывшему детищу Вятровича и нынешнему детищу Дробовича предлагается накинуть почти 50 миллионов гривен.

По сути, "Голос" предлагает вернуть финансирование Института нацпамяти практически в том же объеме, которое было до карантина. В апрельском секвестированном бюджете сумму срезали наполовину, урезав расходы на сам ИНП, на строительство Музея героев Небесной сотни и отменив финансирование реставрации Братского монастыря на киевском Подоле.

Теперь почти все предлагается вернуть: Институту нацпамяти для работы архивов накинуть 25 миллионов, 22 миллиона добавить на упомянутый музей и 2 миллиона – на монастырь.

Причем в "Голосе" даже нашли, откуда взять эти деньги, – за счет снижения расходов на реорганизацию Государственной фискальной службы. И надо сказать, что урезание данной статьи вполне разумно, поскольку ГФС уже нет и реорганизовывать, собственно, нечего.

Только вот вопрос в том, что если у нас обнаружили "лишние" 50 миллионов, то неужто в Украине нет более актуальных проблем, чем строительство музея в честь революции, которую не одобряет больше половины граждан страны?

Вчера, к примеру, министр здравоохранения рассказал, что психиатрическим клиникам для выживания в 2020 году не хватает миллиарда, раньше то же самое говорилось о финансировании туберкулезных диспансеров. В "Голосе" действительно уверены, что музеи в такой ситуации важнее?

Расследует ли Генпрокуратура "дело Байдена"?



Фото: president.gov.ua

Вчера продолжали звучать отголоски публикации записей разговоров 2015-16 годов между тогдашними президентом Украины и вице-президентом США. Звучали они как в Америке, так и в Украине. В Штатах, в частности, в Сенат для дачи показаний вызвали Хантера Байдена, чтобы выяснить, что же он все-таки делал в "Бурисме" такое, за что ему платили десятки тысяч долларов в месяц.

А в Украине вопрос стоит иначе – тут в центре внимания на данный момент Байден-старший. Вчера Печерский суд принял решение обязать Генпрокуратуру открыть уголовное производство по факту вмешательства Джо Байдена в деятельность генерального прокурора периода 2015-16 годов Виктора Шокина.

Что такое вмешательство действительно было, сомнений нет ни у кого: бывший вице-президент в своих мемуарах еще два года назад признался, что осуществлял давление на Петра Порошенко с тем, чтобы Шокина уволили. Нынешняя публикация записей лишь подтвердила, что такое давление было, а также – что Байден еще и требовал вернуть в ГПУ уволенных замов генпрокурора Давида Сакварелидзе и Виталия Касько. Поэтому повод для уголовного производства есть, и вполне основательный.

Однако перспективы у такого дела крайне туманны. Можно не сомневаться, что штаб Демократической партии объявит об отсутствии какого-либо вмешательства Байдена в дела Шокина и политической мотивированности дела. Потом можно не сомневаться, что все это повторят ведущие американские СМИ, работающие на штаб демократов, а вслед за ними уже украинские "соросята" начнут травлю Печерского суда и Генпрокуратуры. В результате этой травли дело, если и не прекратят, то будут просто спускать на тормозах. И Банковая не будет препятствовать этому, поскольку никто пока не понимает, кто выиграет ноябрьские выборы в США.

Минюст хочет "амнистировать" Кравчука



Фото: Facebook/Denis Malyuska

Руководители Компартии Советского Союза не должны подлежать люстрации в Украине. Об этом заявил вчера министр юстиции Денис Малюська, комментируя подготовленный в его ведомстве проект изменения закона о люстрации. Если предложение министра пройдет, на госслужбу сможет вернуться аж один человек – 86-летний первый президент Украины Леонид Кравчук.

Если же серьезно, то озвученная Малюськой норма – лишь одна из норм нового законопроекта, подготовленного Минюстом. Причем сделано это не от того, что в ведомстве Малюськи вдруг осознали, что люстрация – это незаконно.

Там не понимали ее незаконности в течение пяти лет, когда Венецианская комиссия присылала свои выводы и рекомендации. Но в последние полгода ситуация изменилась: Европейский суд по правам человека не просто определил, что люстрация нарушает эти права, но создал матрицу решения, по которой все иски по увольнению за люстрацию автоматически считаются проигранными государством Украина, и по ним нужно платить компенсацию.

Только с этого момента в Минюсте озаботились тем, что госбюджет может потерять слишком много. Однако насколько новый законопроект соответствует рекомендациям Венецианской комиссии – это еще вопрос. Не исключено, что в нем могут быть прописаны только нормы вроде отмены люстрации для Кравчука, но не будет самых важных норм – об отмене запрета на должности для чиновников, находившихся у власти в течение 2010-14 годов.

Между тем, на сегодняшний день уже очевидно, что чиновники 2010-14 годов были не преступниками, а ангелочками в сравнении со своими "наследниками", так что самый логичный способ восстановить законность – это просто отменить закон о люстрации. Однако и нынешняя власть делать этого не хочет, чем заставляет подозревать, что в этом вопросе она тоже наследует предыдущую.