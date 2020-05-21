С 1 августа 2020 года держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличность из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Для этого Нацбанк усовершенствовал порядок осуществления и учета данных операций.

Об этом идет речь в постановлении правления Нацбанка от 7 мая 2020 года № 59 "Об утверждении Изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", информирует Юрлига.

Постановление вступает в силу с 25 мая 2020 года, через 10 дней после его официального опубликования.

Нацбанк предусмотрел также применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.

Такое решение принято в соответствии с нормами Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Кроме того, Нацбанк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно осуществления операций по переводу наличности в национальной валюте через финансовые учреждения, получившие лицензию НБУ на осуществление таких операций. Соответствующая норма заработает с 1 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в НБУ выступили против предоставления "Укрпочте" прав на банковские услуги.

Также мы писали, что Visa прогнозирует скорый переход от паролей к биометрии в платежной индустрии.