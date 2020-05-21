Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который обвинил "чокнутое" руководство Китая в массовом убийстве людей, сделал заявление по Договору об открытом небе. Трамп заявил, что в дальнейшем может рассмотреть возвращение к Договору на определенных условиях. Также он может рассмотреть новый вариант соглашения.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Трампа журналистам в Вашингтоне.

"Есть хорошие шансы на то, чтобы создать новое соглашение, либо - сделать что-то, что позволит нам вернуться к первоначальному договору", - сказал глава белого дома.

Трамп подчеркнул, что "до тех пор, пока они (Россия - Ред.) не будут выполнять свои обязательства, мы будем вне договора".

Президент отметил, что несмотря на такое развитие событий, у него "хорошие отношения с Россией. Мы вместе работали над решением проблемы с нефтью". Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор об открытом небе - это соглашение, которое позволяет более чем 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Напомним, что сегодня стало известно, что США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу из-за нарушений со стороны России. В то же время в МИД России заявили, что американская сторона не уведомляла Москву о решении выйти из договора.