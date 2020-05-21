Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил погибшему в ночь на 21 мая командиру батальона "Луганск-1" Сергею Губанову орден "Золотая Звезда".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram.

"Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковник полиции Сергей Губанову за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 мая от осколочных ранений в зоне проведения Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1", полковник полиции Сергей Губанов. Он подорвался на мине противника. Кроме полковника, от взрыва мины пострадали еще три бойца. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии. Трагедия случилась во время патрулирования возле поселка Трехизбенка в Новоайдарском районе Луганской области.

Как сообщала "Страна", батальон "Луганск-1" патрулирует почти 100-километровую линию разграничения от Крымского до Станицы Луганской. Но особое внимание было приковано именно к участку в районе Трехизбенки, где подконтрольную и неподконтрольную территории разделяет лишь неглубокая река шириной 30 метров. Бойцы утверждают, что именно в этом месте боевики часто переправляют контрабанду, поэтому только поставленная растяжка говорит о том, что враг знал о скором визите ВСУ.