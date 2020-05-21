В России заявили, что основное негативное последствие коронавируса среди пациентов - потеря нормального функционирования легких.

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1", передает "РИА Новости".

Россияне, перенесшие тяжелую форму коронавируса, столкнутся с необходимостью восстанавливать работу легких.

"Само по себе заболевание, особенно когда оно поражает легочную ткань, конечно же оставляет определенный отпечаток, оно сокращает жизненную емкость легких. Объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани и в том числе компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе", - сказал он.

Напомним, ученые из Китая и США утверждают, что коронавирус может поражать не только легкие больного, а и весь организм человека. В то же время другой йельский кардиолог Джозеф Бреннан утверждает, что коронавирус будет иметь долгосрочные последствия для здоровья человека.

Как сообщала "Страна", в Китае врачи используют различные методы в борьбе против коронавируса. Так, медики клиники при Уханьском университете, еще 24 апреля провели операцию по трансплантации легких 54-летнему пациенту, который страдал коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.