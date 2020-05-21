В китайском Ухане, откуда началась эпидемия коронавируса, запретили есть диких животных. Вместо этого, фермерам предлагают деньги, чтобы они перестали их разводить.

Об этом передает CBS News.

Сообщается, что данные меры предприняты на фоне усиления борьбы с незаконной торговлей дикими животными в Китае, которую многие обвиняют в пандемии.

Помимо этого, в городе также запретили любую охоту на диких животных в своих пределах, объявив Ухань "заповедником дикой природы".

Исключением считается отлов животных для научных исследований, регулирования численности популяции, мониторинга эпидемических заболеваний и других особых обстоятельств.

Напомним, что спустя месяц в Ухани зафиксировали первый случай коронавируса.

Также мы писали, что в Ухане во время тотального тестирования на коронавирус обнаружили более десятка зараженных.