В России заявили о проведении клинических исследований вакцины от коронавируса широкого действия.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко эфире телеканала "Россия 1", передает ТАСС.

"Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля", - сказал он.

Напомним, в США успешно испытали вакцину от коронавируса, которую разработала биотехнологическая компания Moderna. В первом этапе проверок препарата участвовали 45 добровольцев. Испытания вакцины начались еще 16 марта.

В рамках эксперимента были отобраны 45 человек, которые получали разные дозы препарата. Так, у тех, кому ввели малое количество вещества, выработались такие же антитела, как у тех, кто уже перенес заражение вирусом. При этом организм тех испытуемых, которые получили большую дозу сыворотки, произвел больше антител, чем после лечения от коронавируса.

Как сообщала "Страна", Китай проводит испытание уже пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев. На данный момент не наблюдаются никаких "серьезных нежелательных реакций" среди 2575 человек, принимающих участие в испытании этих пяти вакцин.