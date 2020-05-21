Киевские спасатели вытащили пьяного мужчину из Днепра. Он успел заплыть на 30 метров от берега и чуть не утонул. У 51-летнего мужчины было переохлаждение.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС в Киеве.

"21 мая в 14:04 в столичную Службу спасения поступило сообщение, что в реке Днепр напротив памятника "Лыбидь" находится человек", - написали в прес-службе.

На место происшествия немедленно отправилось дежурное отделение группы водолазов-спасателей. Мужчина находился на расстоянии 30 метров от берега. Спасатели сразу же транспортировали пострадавшего на спасательный катер и доставили к берегу, где их уже ждала бригада медицинской помощи.

"По предварительным данным мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не смог объяснить, как он попал в воду. 51-летний мужчина с признаками переохлаждения и алкогольного опьянения передан бригаде скорой-медицинской помощи "103"", - сообщает ГСЧС.

Почему мужчина оказался в воде сейчас устанавливают правоохранительные органы.

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