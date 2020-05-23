В субботу, 23 мая, в Киеве запустили городской транспорт. Возобновят прежний трафик постепенно. После 12:00 в приоритете на линию выпустят трамваи и троллейбусы.

Еще сегодня утром в Минздраве заявляли, что столица не готова к второму этапу выхода из карантина, но затем выяснилось, что все-таки готова после пересчета данных за последние 7 дней.

Ранее Киев не прошел по показателю количество новых случаев за неделю на 100 тысяч населения. Но по словам Кличко, такие цифры не из-за неконтролируемого роста заболеваемости, а вспышки в интернате для девочек в Дарницком районе города.

Следим за тем, что происходит на улицах Киева сегодня. Актуальные фото, видео в нашем онлайне. Материал обновляется.

12:10 Кто-то спешит на маршрутку, а кто-то на свадьбу

12:00 Ровно в 12:00 первая маршрутка отправилась в первый после карантина рейс

11:50 Корреспондента "Страны" пустили внутрь маршрутки до официального открытия.

Внутри все чисто, есть также объявление с просьбой надеть маску.

Водитель не на камеру рассказал, что маршрутки должны были пустить с самого утра, но что-то изменилось.

"Каждый час что-то меняется. Было сначала указание работать сегодня с самого утра, потом что-то изменилось. И сказали в 12. Мы не знаем, что будет дальше. Вдруг, правительство скажет завтра не выходить. Но все равно мы рады", - сообщил водитель маршрутки.

11:45 На станции метро Позняки маршрутки уже стоят, но работать будут в 12:00. Обстановка праздничная, водители и кондукторы на станции радуются началу работы. "С 12 запускаемся. Очень рады", - кратко сообщил водитель

10:30 Остановка трамвая номер 1 "Григоровича-Барского". На 8 человек, три человека без масок. Когда приехал трамвай в нем открыли одну дверь, контролёр сразу предупредила, что проезд только при наличии пропуска. Люди начали возмущаться, на что контролёры сказала, что сегодня с 12:00 пропуск уже будет не нужен. В салоне трамвая нет сотрудников полиции или муниципальной стражи.

10:05 По состоянию на 10:00 ограничения не сняты. Остановка общественного транспорта "Южная Борщаговка" здесь ездит один автобус номер 56.

Корреспондент "Страны" наблюдал более 30 минут. На остановке немноголюдно. Люди ждут автобуса, кто-то по привычке ловит попутку. За это время проехали два автобуса. Когда автобус остановился в нем открыли только одну переднюю дверь. Кондуктор предупредил, что вход только по пропускам. В это время на остановке находилось более пяти человек, зайти смогли только двое. На вопрос возмущённого пассажира, почему нужен пропуск, кондуктор не смогла нормально ответить, к ней в помощь подключился водитель, который бел без маски и сказал, что всех предупреждали по радио, что транспорт сегодня работать не будет. Автобус заполнен больше чем на 50%, люди в масках. Но на видео можно увидеть как один мужчина заходит без маски и его пропускают, так как он был с пропуском.

В салоне нет сотрудников полиции или муниципальной стражы, которые должны следить за выполнением ограничений, как это требует постановление КГГА

09:50 Сегодня в Киеве наземный общественный транспорт должен работать без ряда ограничений. Самое главное из которых, это отмена специального пропуска для проезда. Также в салон должны пускать только в защитных масках (или респираторах) и с ограничением до 50% от количества сидячих мест.

Контроль за этим процессом будут обеспечивать правоохранители, как и в самом начале карантина. Водители и кондукторы также должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками.