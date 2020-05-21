Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон, которому недавно предложили снова выйти в ринг, оголил торс и впечатлил пользователей сети. Видео доступно на YouTube-канале

Fight Hub TV.

53-летний Тайсон показал скоростную работу рук и заговорил о возможном возвращении на ринг. "Если я это я сделаю, я буду сражаться с помощью духа Мао", — сказал боксер, на плече которого есть татуировка с изображением китайского революционера Мао Цзэдуна. Ролик был записан для китайского сервиса микроблогов Weibo.

Пользователи оценили физическую форму спортсмена. "Боже мой, как же круто он выглядит в свои 53", "Я был счастлив увидеть легенду, который выглядит настолько сильным", "Он все так же быстр, это впечатляет", — писали фанаты.

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