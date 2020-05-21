Кабинет министров опубликовал общие правила, условия и даты ослабления карантина в Украине.

Об этом сообщается в постановлении №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий".

"Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины … COVID-19 … с 22 мая до 22 июня 2020 на территории... с учетом эпидемической ситуации в регионе карантин, продлив на всей территории Украины действие карантина, установленного постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 №211", – говорится в документе.

Так, в регионах, где ситуация с коронавирусом в целом допустимая, будет проводиться ослабление карантинных мер в соответствии с данным постановлением.

"Ослабление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мероприятий, определенных настоящим постановленим", – указано в постановлении.

Так, отмечается, что решения об очередном ослаблении карантина будут пересматриваться не реже раза в неделю, при этом опираться Кабмин будет на ситуацию в том или ином регионе.

Также названы конкретные признаки ситуации, по которым можно ориентироваться и продолжать ослаблять карантин: инцидентность - общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения - менее 12 человек на 100 тысяч человек населения. Загруженность коек в выделенных для борьбы с COVID-19 должна быть менее 50%. А также среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.

Так, с 22 мая в регионах, где ситуация с распространением коронавируса приемлемая, откроют гостиницы (без ресторанов), городской и пригородный транспорт (при условии не более одного человека на 10 кв.м.), спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей.

При условии ношения медицинских масок и респираторов по месту, с 25 мая откроют метро и детские сады. А с первого июня могут открыться фитнес-центры, однако групповые занятия с количеством людей более 20 будут запрещены. Также вернутся в работу образовательные центры с группами до 10 человек, восстановится работа железно-дорожного транспорта.

С 10 июня откроются рестораны в помещениях, учреждения культуры, отели, хостелы, а с 15 июня возобновят авиасообщение.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, начиная с 22 мая по 22 июня на территории Украины будет действовать карантин с учетом эпидемической ситуации в регионе. По словам министра, правительство вводит четкие признаки на территории разных регионов, которые могут отличаться от региона к региону.

Как сообщала "Страна", 13 мая состоялось заседание Кабинета министров, на котором чиновники ослабили карантин в Украине дополнительно к существующим правилам. Точечные изменения касаются прогулок по улице, посещения кафе, пересечения границы. Также в правительстве рассказали, какие послабления введут после 22 мая. Одновременно Виталий Кличко внезапно захотел запустить метро да и остальной транспорт в Киеве. Также о втором этапе выхода из карантина сказал президент.