За медсестру Тульского инфекционного госпиталя, надевшую прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини, вступилась главврач больницы Анна Савищева. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Савищевой, это профессиональный сотрудник медучреждения, который хорошо выполнял свою работу. "Она оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне", — заявила главврач.

Она также отметила, что после того, как снимок девушки попал в интернет, с ней связывался губернатор региона Алексей Дюмин и говорил слова поддержки. Кроме того, он приезжал в больницу и похвалил врачей за их профессионализм. "Мы ценим, благодарим и бережем наших сотрудников, которые, рискуя своей жизнью, спасают людей", - рассказала главврач и добавила, что не стоит оценивать людей по их внешнему виду.

Напомним, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал фотографию медсестры в защитном костюме и бикини. Он заявил, что сотрудница больницы пробудила у пациентов волю к жизни, а хорошие эмоции всегда способствуют выздоровлению. "Может быть, со временем, когда выздоровеют, я очень на это надеюсь, все пациенты больницы, которые видели эту медсестру, напишут специальное письмо с благодарностью данной сотруднице", — заявил он.

Ранее "Страна" информировала, что в Миргороде доктор и медсестра заразились коронавирусом после контакта с первым пациентом в городе.

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