Соседняя с нашей страной Польша вслед за Чехией упростила правила въезда заробитчан из восточной Европы. Прибывшим разрешается не проходить обязательный двухнедельный карантин.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, передает RMF24.

Он отметил, что из-за введенного в мире карантина на фоне пандемии, в Западной Европе возникла проблема острой нехватки сезонных рабочих.

"Мы не знаем, каким будет масштаб этого явления и сколько таких сотрудников из-за восточной границы приедет в Польшу", - заявил Ардановский.

По его словам, работающие на фермах иностранцы смогут работать с первого же дня после прибытия в страну. Всем остальным работникам придется проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Также Ардановский утверждает, что проведение тестов на коронавирус заробитчанам из государственных средств невозможно, так как это будет считаться "незаконной государственной помощью".

Напомним, Европа постепенно смягчает жесткие карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Власти Польши, где в субботу, 16 мая, прошли бурные антикарантинные митинги протеста, тоже решились на постепенное возвращение к нормальной жизни.

Как сообщала "Страна", вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сообщил, что на австрийских предприятиях ожидают 802 украинских сезонных работника. А в Финляндии могут трудоустроить тысячи наших сограждан.