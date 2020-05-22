Бывшего адвоката нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Майкла Коэна выпустят из тюрьмы под домашний арест. Он был осужден за налоговое и банковское мошенничество.

Причина перевода юриста под домашний арест до конца срока - распространение коронавируса в стране.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свой источник.

Согласно информации ведомства, Коэн покинет тюрьму 21 мая и будет находиться под домашним арестом до конца своего трехлетнего срока.

Юрист является одним из 2,9 тыс. федеральных заключенных, в отношении которых было принято решение о переводе из тюрьмы из-за высокого риска заражения вирусом и низкой вероятности повторного совершения преступлений.

Ранее "Страна" писала, что Франция выпустила на волю 6 266 заключенных из-за коронавируса.

Также мы рассказывали, что Иран из-за коронавируса освободил 85 тысяч заключенных.