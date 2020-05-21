Американский баскетболист Деннис Родман, который поддерживает связь с Северной Кореей, высказал удивление, что страной управляет сестра Ким Чен Ына и считает, что с главой КНДР, вероятно, что-то не так. Его слова приводит Daily Star.

"Я поддерживаю связь с Северной Кореей. Что я могу сказать: если ты видишь, что страной управляет его сестра, значит что-то идет не так. Она следующая в очереди", - сказал спортсмен.

Известно, что Родман посещал Северную Корею в 2013 году по приглашению влюбленного в баскетбол Ким Чен Ына совместно с американской баскетбольной выставочной командой "Гарлем Глобтроттерс".

По словам спортсмена, они с политиком провели "дикую" ночь в компании "хорошеньких девушек и водки".

Напомним, что в апреле Ким Чен Ын 20 дней не появлялся на публике, пропустив празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия поползли слухи о смерти лидера страны. 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи и официальное печатное издание страны опубликовали фото Ким Чен Ына с церемонии открытия нового завода.