В Минздраве рассказали украинцам, какие могут быть состояния у близких во время выхода из карантина и каких правил следует придерживаться, чтобы успешно преодолеть последние недели пандемии.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Так, самые распространенные эмоциональные состояния взрослых людей по выходу из карантина могут включать:

страх и тревогу за собственное состояние и здоровье близких;

стресс из-за постоянного наблюдения за собственным здоровьем;

грусть, гнев, фрустрацию из-за того, что друзья и близкие люди избегают контактов из-за опасений инфицирования;

чувство вины за то, что во время карантина не было возможности полноценно выполнять рабочие и/или родительские обязанности.

Чтобы не заболеть коронавирусом в преддверии выхода из карантина, врачи рекомендуют придерживаться следующих правил:

при необходимости купить продукты соблюдайте социальную дистанцию с окружающими, а еще безопаснее будет заказать доставку еды домой;

до конца пандемии лучше пользоваться бесконтактным приветствием;

при кашле и чихании стоит прикрывать рот сгибом локтя или салфеткой;

не забывайте как можно чаще мыть руки в течение 20-40 секунд;

при появлении симптомов коронавируса рекомендуется самоизолироваться и сообщить о состоянии своему лечащему врачу.

Не забывайте о бесконтактных поздравлениях: улыбка, взмах головы.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Кабинета министров, на котором чиновники ослабили карантин в Украине дополнительно к существующим правилам.

Как сообщала "Страна", начиная с 22 мая по 22 июня на территории Украины будет действовать карантин с учетом эпидемической ситуации в регионе.