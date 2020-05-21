В четверг, 21 мая, Сенат Соединенных Штатов с небольшим перевесом голосов одобрил кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора национальной разведки США.

После эмоциональных дискуссий за него проголосовали 49 сенаторов, а 44 были против. Об этом сообщает Fox News.

Выступая в начале недели на заседании профильного комитета верхней палаты, республиканец Рэтклифф, член Палаты представителей от штата Техас, пообещал быть независимым и аполитичным и исполнять на новом поприще роль "адвоката Соединенных Штатов". Он также заявил, что будет докладывать президенту Дональду Трампу всю информацию "без прикрас, не боясь его разозлить".

До этого должность директора национальной разведки США занимал Ричард Гренелл. Уточняется, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру конгрессмена из Техаса Рэтклиффа и назвал его "выдающимся человеком великого таланта".

Ранее "Страна" писала, что разведка США официально опровергла искусственное происхождение коронавируса, а также сообщила, что Трамп не верит своей же разведке и говорит об уликах создания коронавируса в лаборатории Уханя.