В Турции, где открыли границы для граждан из 31 страны, но только для путешествий в лечебных целях, за сутки коронавирус нового типа подтвердился у 961 человека. Это - минимум за сутки с марта. Всего в стране заболело 153 548 человек.

Об этом говорят данные статистического сайта Worldometers.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали 27 пациентов. Общее число летальных исходов поднялось до 4249. При этом от коронавирусной инфекции излечились 114 990 человек.

Ранее "Страна" писала, что Турция ввела четырехдневную комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Также мы рассказывали, что в Турции намерены разрешить внутренний туризм уже с 28 мая.