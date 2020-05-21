Из-за случая заражения малярией харьковского студента, в Минздраве назвали симптомы болезни и рассказали, как себя вести при возможном заражении.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Двадцатидвухлетний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года. Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 градусов. Только через 6 дней, 15 мая, студент впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту", - указано в сообщении.

У парня взяли биоматериалы и обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale. Данный тип может находиться в организме до трех лет, не проявляя симптомов.

16 мая больному поставили диагноз и госпитализировали, вскоре врачи провели проверку по месту жительства и сделали выводы, что эпидемия малярии не началась только благодаря тому, что в регионе нет малярийных комаров.

В связи с возникшей опасностью, в Минздраве напомнили о симптомах малярии: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Симптомы не всегда бывают ярковыраженными, в группе особого риска находятся дети, беременные и люди со слабым иммунитетом. Отмечается, что, если не начать лечение малярии в первые сутки после появления симптомов, заболевание может развиться и даже привести к летальному исходу.

При появлении симптомов ОРВИ после посещения страны, где возможна вспышка малярии, стоит немедленно обратиться к врачу - даже если вы были за границей около трех лет назад.

Напомним, Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) исследует эффективность применения препарата "Мефлохин" для лечения зараженных коронавирусом. Первые испытания дали положительные результаты. "Мефлохин" (также известен как "Лариам") используется для профилактики или лечения малярии. Он был разработан в Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида в США в начале 1970-х годов.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп заявил, что лекарства для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса, могут быть "божьим даром".