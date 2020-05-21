Главу Чечни Рамзана Кадырова доствавили в больницу в Москве. Глава российского региона прибыл в Москву из Грозного на самолете. У него подозревают коронавирус, глава Чечни находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах, а также российское информационное агентство ТАСС.

О госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус первым сообщило издание Baza. По его сведениям, главе Чечни диагностировали поражение легких и предварительно - коронавирус. Readovka, не указывая источник информации, пишет, что у Кадырова, согласно результатам компьютерной томографии, поражено свыше 50 процентов легких.

В окружении главы Чечни заявляли, что он координирует работу оперативного штаба республики по сдерживанию распространения коронавируса, но прямо не отвечали на вопросы о его здоровье.

Напомним, что коронавирус был обнаружен уже у многих российских чиновников, в том числе - приближенных к Путину - премьер-министра Мишустина, прес-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Ранее "Страна" писала, что в России смертность медиков от коронавируса в 16 раз выше, чем в США и Италии.

Также мы рассказывали, что 17 мая, по данным сайта статистики Worldometer, Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.