В Испании за сутки зарегистрировали 48 смертельных случаев у больных коронавирусной инфекцией. Это - позитивный рекорд для Испании, так как это - самое низкое количество летальных исходов с 16 марта.

Об этом говорят данные статистического сайта Worldometers.

В общей сложности за время пандемии в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 27,9 тыс. человек. За последние 24 часа в Испании выявили 482 новых случая заражения.

С 21 мая ношение масок в Испании стало для всех обязательным в закрытых помещениях и на улицах в случае, когда невозможно соблюдать дистанцию в два-три метра. Исключение составят дети до шести лет. В то же время власти все же рекомендуют носить маски детям в возрасте от трех до пяти лет.

Ранее "Страна" писала, что Мадрид подает в суд на Испанию за отказ смягчать карантин для столицы страны.

Также мы рассказывали, что отказавшаяся от карантина Швеция вышла в европейские лидеры по смертности от коронавируса.