Генпрокурор Ирина Венедиктова встречалась с матерью убитого 16 апреля 2015 года журналиста и писателя Олеся Бузины. Об этом "Стране" сообщила Валентина Павловна, мать Олеся.

По ее словам, в день пятой годовщины смерти Олеся, ей позвонили из Офиса генерального прокурора.

"Выразили свое сочувствие и спросили: в чем я нуждаюсь, чем мне помочь? А мне ничего не надо, кроме одного: справедливости. Потому что сына моего убили ни за что. Пять лет, и пока никаких результатов. Я так и сказала. Меня выслушали, а потом через несколько дней снова перезвонили и сказали, что Ирина Валентиновна (Генпрокурор Венедиктова – Ред.) хочет со мной встретиться", – рассказала "Стране" Валентина Бузина.

Валентина Павловна добавила, что за последние годы после убийства сына много раз обращалась к разным генпрокурорам с просьбой о приеме, но ей отказывали.

"Меня не принял экс-генпрокурор Юрий Луценко, не принял Руслан Рябошапка. А к Венедиктовой я даже не обращалась, настолько уже разуверилась, что кто-то может помочь. А она сама меня пригласила на встречу", – рассказывает Валентина Павловна.

На прием к генпрокурору мать Олеся Бузины пришла с адвокатом Артемом Захаровым.

Встреча состоялась 5 мая и продлилась примерно полчаса. Валентина Бузина рассказала Венедиктовой о проблемах, с которыми она сталкивается как потерпевшая. Дальше на встрече представитель потерпевшей, адвокат Артем Захаров, прокомментировал представленные генпрокурору документы и доказательства.

"Мы подали генпрокурору официальное обращение с доказательствами, что расследование блокируется", сообщил "Стране" Захаров.

И напомнил, что фактически уголовных производств по убийству Бузины – два. Одно – в отношении исполнителей, которое слушается в Шевченковском районном суде города Киева. Второе – по факту организации преступления, которое сейчас находится в территориальном управлении ГБР Киева.

"По делу организаторов и заказчиков не сделано ничего. Версии о причастности властей и представителей правоохранительных органов к организации убийства Бузины никто не проверял, с 2016 года никто палец о палец не ударил. Мало того – из дела похищена часть документов. Обо всем этом мы рассказали Венедиктовой", – отметил Артем Захаров.

Он напомнил, что уголовное производство по организаторам и заказчикам убийства Бузины в октябре 2019-го года передано в Центральный аппарат ГБР, в связи с истечением полномочий следователей прокуратуры.

При прошлом генпрокуроре Рябошапке решение прокурора о передаче этого дела в ГБР было отменено, и дело там "пылилось". С октября 2019-го по февраль 2020-го года просто не назначался процессуальный руководитель.

"А когда наконец в феврале процессуального руководителя назначили, он в тот же день передал дело в Территориальное управление ГБР г. Киева. Но с учетом нагрузки и уровня следователей, мы понимаем, что это резонансное дело там расследоваться не будет, как не расследовалось несколько лет прокуратурой Киева. За последние более чем полгода Офис генпрокурора так и не решился взять на себя ответственность за расследование дела. Все это мы рассказали Венедиктовой, подтвердили свои слова документально. И попросили передать дело в Центральный аппарат ГБР и обеспечить эффективное процессуальное руководство силами Офиса генпрокурора. Чтобы дело по организаторам и заказчикам убийства Бузины начало продвигаться", – объяснил "Стране" Артем Захаров.

Второй вопрос, который обсуждали на встрече Ирина Венедиктова и Валентина Бузина – рассмотрение дела по вероятным исполнителям убийства Олеся Бузины: Андрею Медведько и Денису Полищуку, которое сейчас слушается в Шевченковском суде.

"У нас есть основания утверждать, что судебный процесс затягивается, судебные заседания переносятся", – рассказывает адвокат матери Бузины. И добавляет:

"В полномочия генпрокурора не входит контроль судов, а вот поддержание гособвинения на надлежащем уровне прокуратура должна обеспечить. Организовать достаточное количество профессиональных прокуроров, владеющих материалом, и настроить эффективную работу в судебном процессе – это как раз полномочия органов прокуратуры", – считает Артем Захаров, уточняя, что об этом они с Валентиной Бузиной говорили с Ириной Венедиктовой.

Также на встрече обсудили факт похищения документов проверки одной из версий следствия, согласно которой к преступлению могла быть причастна некая "Украинская повстанческая армия" (в 2015 году от ее имени было заявление, что она берет на себя ответственность за убийство).

"По этой версии работала киберполиция, СБУ, проводились допросы и процессуальные мероприятия. Эти материалы в 2016 году были похищены из дела. По факту пропажи документов зарегистрировано уголовное производство, но оно также не двигается. Мы попросили Ирину Венедиктову взять на контроль и это дело тоже, как и дело о незаконном отстранении в 2016 году прокурорами адвоката Валентины Бузины Рената Кузьмина, что очевидно произошло по указанию занимавшего тогда пост генпрокурора Юрия Луценко", – сообщил "Стране" адвокат Валентины Бузины.

Кроме того, у стороны обвинения есть данные о том, что подозреваемые в убийстве Бузины на момент совершения преступления находились под прицелом правоохранительных органов, были на контроле у спецслужб.

"Мы получили сведения, позволяющие заявлять о причастности власти и правоохранительных органов к организации убийства Бузины. Вопреки представленным нами и имеющимся у следствия доказательствам, эта версия умышленно не проверялась с 2016 года по настоящее время", – говорит Артем Захаров.

По его словам, Ирина Венедиктова на встрече выразила матери Олеся Бузины свои соболезнования и пообещала сделать все, что от нее зависит, для активизации дела.

Однако с того времени, как отмечает адвокат, прогресса в деле Бузины не наметилось.

"Судебные заседания по Полищуку-Медведько как переносились, так и переносится. Дело как затягивалось, так и затягивается. Будут ли эффективны гособвинители, посмотрим 25 числа на следующем заседании. А что касается дела по организаторам и заказчикам убийства Олеся Бузины, мы так понимаем, оно до сих пор "валяется" в территориальном управлении ГБР. Пока Валентина Бузина не получила никаких официальных ответов от генпрокурора. Хотя, мне кажется, было достаточно времени отреагировать на те данные, которые мы предоставили", – считает Артем Захаров.

Мать Бузины Мать Олеся Бузины характеризует беседу с генпрокурором одним словом: ровно.

"Все было очень ровно. Я свою боль ей высказала, она много слушала, что-то записывала. Обещала по возможности помочь. Посочувствовала мне как матери. Если кто-то мне сочувствует, то спасибо им, конечно. Но понять до конца меня и мою боль может только тот человек, кто и сам потерял ребенка", – размышляет Валентина Павловна.

Валентина Бузина признается: от следующего судебного заседания, которое назначено на 25 мая, не ждет ничего особенного.

"Хотелось бы, чтобы это заседание как минимум состоялось. Потому что все предыдущие заседания сторона защиты требовала переносить из-за карантина, и их переносили", – утверждает Валентина Павловна.

На то, что встреча с Ириной Венедиктовой сможет "разбудить" расследование убийства Олеся Бузины, его мать уже не особо надеется.

"Мне хочется верить, что встреча с Венедиктовой повлияет. Я по характеру такой человек, что привыкла верить людям. Но меня за это время так обманывали... Вот на днях президент Зеленский давал пресс-конференцию. И когда и он, и журналисты начинают говорить о Павле Шеремете и не вспоминают об Олесе, они меня ранят. Почему вы не называете Бузину? Вы его даже мертвого боитесь? Или ненавидите? За что? За то, что были не согласны с его мнением? За то, что был талантлив?", – говорит Валентина Павловна и добавляет: "Мне кажется, что я и мои адвокаты сумели донести до генпрокурора Венедиктовой все проблемы в расследовании дела об убийстве моего сына. Но, повторяю, я ничего ни у кого не прошу. Единственное – поступите по закону".